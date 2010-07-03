Всех пострадавших во время несогласованной акции 27 июля выписали из больниц

Во время несогласованного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, к медикам обратилось небольшое количество пострадавших с легкими травмами, сообщил журналистам главный внештатный специалист по первой помощи Сергей Гуменюк. По его словам, все они уже выписаны из больниц.
"Сегодня ни одного из доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах", – цитирует врача Агентство "Москва".
Он уточнил, что обращения касались имеющихся травм либо обострения хронических заболеваний. При этом все зафиксированные травмы были легкими, "что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер".
27 июля в центре Москвы прошла не согласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.
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