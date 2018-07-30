В августе Землю накроет магнитная буря первого уровня

Фото: depositphotos/magann
Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) представили данные, согласно которым магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 20 августа, передает РИА Новости.
Астрономы также прогнозируют возбуждение магнитосферы 17 и 21 августа.
Магнитные бури уровня G1 могут стать причиной незначительных сбоев в энергетических системах. Кроме того, они могут повлиять на работу систем управления космическими аппаратами.
Самую крупную бурю с начала года была зафиксировали 20 апреля.
Ранее NASA продемонстрировало видео, на котором можно увидеть активность магнитного поля Солнца в голубых тонах. Видео было снято спутником Обсерватории солнечной динамики.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: