В августе Землю накроет магнитная буря первого уровня

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Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) представили данные, согласно которым магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 20 августа, передает РИА Новости.

Астрономы также прогнозируют возбуждение магнитосферы 17 и 21 августа.

Магнитные бури уровня G1 могут стать причиной незначительных сбоев в энергетических системах. Кроме того, они могут повлиять на работу систем управления космическими аппаратами.

Самую крупную бурю с начала года была зафиксировали 20 апреля.

Ранее NASA продемонстрировало видео, на котором можно увидеть активность магнитного поля Солнца в голубых тонах. Видео было снято спутником Обсерватории солнечной динамики.