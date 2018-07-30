Четверть россиян не владеют функциональным чтением – Васильева

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Функциональным чтением не владеют около четверти жителей России, рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Речь идет о способности учеников осмысливать текст и использовать его содержание при достижении поставленных целей.

"В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности", – цитирует Васильеву ТАСС. По ее словам, потеря навыка начинается еще в раннем возрасте.

Как пояснила Васильева, если проблемы с осмыслением прочитанного есть с молодых лет, то они накапливаются к средним классам, а затем решить их становится почти невозможно. "Ребенок читает текст, не понимая прочитанного", – пояснила она.

Чиновница заявила, что власти планируют вернуть Россию в пятерку стран по развитости навыка функционального чтения к 2022 году.