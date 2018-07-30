В столичном регионе воздух прогреется до +27 градусов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
В понедельник, 30 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
В Москве в дневные часы будет +24... +26 градусов, по области от +22 до +27 градусов. Ветер – восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.
Температура, влажность и содержание кислорода в воздухе не превысят климатическую норму. Для большинства метеочувствительных людей погода будет довольно комфортной.
Однако следует обратить внимание на повышенный фон атмосферного давления. Лица с сосудистыми нарушениями могут почувствовать недомогание.
В минувшую субботу в столичном регионе выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков. На ВДНХ было зафиксировано 10 миллиметров дождя, в Тушине − 20 миллиметров, а на Балчуге − 5 миллиметров.
За МКАД сумма осадков варьировалась от 26 до 44 миллиметров (около 47 процентов месячной нормы осадков).
Также 28 июля температура в столице побила годовой рекорд. Воздух в городе прогрелся до +31,1 градуса.
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