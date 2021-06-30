В Москве выявили 5 823 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице за последние сутки выявили 5 823 новых случая коронавирусной инфекции, были госпитализированы 1 725 человек. При этом на ИВЛ находятся 678 пациентов, сообщает Оперштаб.

"В городе выздоровели еще 5 574 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 158 719", – говорится в сообщении.

За это время в Москве скончались 117 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперативном штабе напомнили, что лучшим способом защиты от вируса является вакцинация.

За последние сутки в России подтвердили 21 042 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений зафиксировали 2 951 (14,0%) случай заболевания.