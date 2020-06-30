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Общество

30 июня, 19:45

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

общество безопасность финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что оклады в 1,03 раза будут повышены призывникам, проходящим службу в национальной гвардии, сотрудникам МВД, государственной противопожарной службы, таможенных органов и федеральной фельдъегерской связи.

"Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета", – говорится в постановлении.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что выплаты военным должны осуществляться в соответствии с уровнем зарплат ведущих отраслей экономики. При этом он уточнял, что военные пенсии должны быть проиндексированы сверх уровня инфляции.

В октябре прошлого года оклады силовикам повысили на 4,3%. Отмечалось, что средства на эти цели выделили из федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов.

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