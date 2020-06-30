Мэр города в Индонезии на коленях извинилась за вспышку коронавируса

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Выпускайте Кракена!"

Мэр города Сурабая в Индонезии Три Рисмахарини на коленях извинилась за ухудшение ситуации с распространением коронавируса, сообщает "Газета.ру".

На встрече с докторами мэр встала на колени, заплакала и начала извиняться. Она попросила не винить администрацию города, поскольку представители власти "не могут даже войти в больницу".

Такой поступок стал реакцией на заявление одного из врачей, посетовавшего на переполненные больницы и несоблюдение правил по предотвращению распространения заболевания.

Ранее в Индонезии молодой врач Майкл Роберт Марампе умер от коронавируса накануне своей свадьбы.

За неделю до смерти он опубликовал в Instagram короткое видео, где рассказал подписчикам, что стал "одной из жертв" COVID-19. Медик признался, что находится в отделении интенсивной терапии.