Мэр города в Индонезии на коленях извинилась за вспышку коронавируса

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Выпускайте Кракена!"
Мэр города Сурабая в Индонезии Три Рисмахарини на коленях извинилась за ухудшение ситуации с распространением коронавируса, сообщает "Газета.ру".
На встрече с докторами мэр встала на колени, заплакала и начала извиняться. Она попросила не винить администрацию города, поскольку представители власти "не могут даже войти в больницу".
Такой поступок стал реакцией на заявление одного из врачей, посетовавшего на переполненные больницы и несоблюдение правил по предотвращению распространения заболевания.
Ранее в Индонезии молодой врач Майкл Роберт Марампе умер от коронавируса накануне своей свадьбы.
За неделю до смерти он опубликовал в Instagram короткое видео, где рассказал подписчикам, что стал "одной из жертв" COVID-19. Медик признался, что находится в отделении интенсивной терапии.