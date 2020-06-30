Число новых случаев коронавируса в столице за неделю сократилось на 31%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Число новых случаев заболевания коронавирусом в Москве за неделю сократилось на 31%. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
"В столице подтверждено 745 новых случаев коронавируса. За неделю количество новых заболевших сократилось на 31%", – говорится в сообщении Оперштаба.
Уточняется, что пятый день число новых случаев COVID-19 не превышает значений, наблюдаемых в начале апреля. При этом среди новых заболевших в Москве есть люди от 18 до 45 лет (46,6%).
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ним лица помещаются под медицинское наблюдение.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек. На Москву приходится 745 выявленных случаев.
Ранее говорилось, что десять стационаров в Москве вернулись в обычный режим работы. Медицинский персонал, возвращенный к плановой работе, обязательно тестируется на коронавирус.
В Москве выявили 745 новых случаев COVID-19
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