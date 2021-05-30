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Общество

01:21

В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом

общество

Фото: depositphotos/ryzhov

Министерство внутренних дел подтвердило, что загранпаспорта за рубежом по-прежнему можно получить в консульских учреждениях и диппредставительствах России.

Ранее в СМИ появились сообщения, в которых говорится, что данный документ теперь можно будет оформить только на территории РФ. В МВД подчеркнули, что эта информация не имеет отношения к действительности.

"Сообщаем, что получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами РФ, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах", – говорится в сообщении.

Таким образом, вступающий в силу 30 мая 2021 года административный регламент коснется лишь процедур, осуществляющихся миграционными подразделениями МВД, и не распространится на уполномоченные выдавать загранпаспорта учреждения РФ в зарубежных странах.

Ранее информацию о том, что порядок оформления загранпаспортов для проживающих за границей россиян не изменится, подтверждала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

С 30 мая 2021 года в России вступают в силу новые правила оформления заграничных паспортов. На получение данного документа смогут претендовать граждане РФ, проживающие и на территории страны, и за ее пределами.

Также изменились правила оплаты госпошлины при утрате паспорта. Освобождаются от этой платы только россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию.

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