В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом

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Министерство внутренних дел подтвердило, что загранпаспорта за рубежом по-прежнему можно получить в консульских учреждениях и диппредставительствах России.
Ранее в СМИ появились сообщения, в которых говорится, что данный документ теперь можно будет оформить только на территории РФ. В МВД подчеркнули, что эта информация не имеет отношения к действительности.
"Сообщаем, что получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами РФ, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах", – говорится в сообщении.
Таким образом, вступающий в силу 30 мая 2021 года административный регламент коснется лишь процедур, осуществляющихся миграционными подразделениями МВД, и не распространится на уполномоченные выдавать загранпаспорта учреждения РФ в зарубежных странах.
Ранее информацию о том, что порядок оформления загранпаспортов для проживающих за границей россиян не изменится, подтверждала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
С 30 мая 2021 года в России вступают в силу новые правила оформления заграничных паспортов. На получение данного документа смогут претендовать граждане РФ, проживающие и на территории страны, и за ее пределами.
Также изменились правила оплаты госпошлины при утрате паспорта. Освобождаются от этой платы только россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию.
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