Почти 300 человек покинули Великобританию на рейсе до Санкт-Петербурга и Москвы

21:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Почти 300 пассажиров покинули Великобританию на рейсе "Аэрофлота" по машруту Лондон – Санкт-Петербург – Москва. Об этом сообщает ТАСС.
"На рейс зарегистрировались 289 человек, в том числе 280 гражданин РФ и девять иностранцев, из которых четверо - из стран СНГ. Это первый вывозной рейс, который проводится по графику, утвержденному оперативным штабом", – сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Великобритании Кирилл Соколов-Щербачев.
По словам представителя дипмиссии, рейс был организован при участии Минкомсвязи. Списки пассажиров формировались через портал госуслуг.
Соколов-Щербачев отметил, что в число тех, кто вернутся в Россию рейсом из Лондона, есть те, кто ранее прибыл в столицу Великобритании из Сиднея, Торонто, Монреаля и Дублина. Все подобные перелеты согласовывались на уровне консульств и посольств.
Ранее из Душанбе в Санкт-Петербург вылетел спецрейс, на борту которого находились 172 россиянина.
С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.
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