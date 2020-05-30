Почти 300 человек покинули Великобританию на рейсе до Санкт-Петербурга и Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 300 пассажиров покинули Великобританию на рейсе "Аэрофлота" по машруту Лондон – Санкт-Петербург – Москва. Об этом сообщает ТАСС.

"На рейс зарегистрировались 289 человек, в том числе 280 гражданин РФ и девять иностранцев, из которых четверо - из стран СНГ. Это первый вывозной рейс, который проводится по графику, утвержденному оперативным штабом", – сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Великобритании Кирилл Соколов-Щербачев.

По словам представителя дипмиссии, рейс был организован при участии Минкомсвязи. Списки пассажиров формировались через портал госуслуг.

Соколов-Щербачев отметил, что в число тех, кто вернутся в Россию рейсом из Лондона, есть те, кто ранее прибыл в столицу Великобритании из Сиднея, Торонто, Монреаля и Дублина. Все подобные перелеты согласовывались на уровне консульств и посольств.

Ранее из Душанбе в Санкт-Петербург вылетел спецрейс, на борту которого находились 172 россиянина.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.

