О поддержке семей расскажут в специальном Telegram-канале

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Минкомсвязь РФ сообщила о запуске Telegram-канала "Госуслуги: для родителей". Здесь будет опубликована актуальная информация о мерах поддержки семей, как сообщает ТАСС.

"Мы создали канал "Госуслуги: для родителей", где будет публиковаться самая актуальная и полная информация о господдержке российских семей, подробные инструкции и ответы на неочевидные вопросы", – сообщили в ведомстве.

Сейчас на канале собрана информация о выплатах семьям с детьми и пояснение, как зарегистрироваться на портале госуслуг. Через него и можно оформить заявку на получение денежных средств.

В Пенсионном фонде России ранее объявили, что заявления на единовременную выплату в связи с коронавирусной ситуацией поданы уже на 14,5 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Большая часть заявлений была оформлена через Госуслуги и клиентские сервисы ПФР.

