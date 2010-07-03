Минздрав РФ прокомментировал данные ВЦИОМ о непьющих россиянах

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Минздрав России изучит данные ВЦИОМ об уменьшении числа непьющих россиян, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Он подчеркнул, что к вопросу потребления алкоголя следует относиться очень внимательно. "Сложно говорить о таких категориях, как пьющие или непьющие, потому что важно количество потребляемого алкоголя и важна форма потребления, поскольку наиболее опасным является рискованное потребление. Именно оно ассоциировано в наибольшей степени со смертностью и заболеваемостью", – цитирует Салагая Агентство "Москва".

Опрос ВЦИОМ показал, что доля непьющих граждан в России сократилась с 40% до 33% за год. Порядка 67% соотечественников признались, что выпивают время от времени.

18% респондентов отметили, что пьют алкоголь два–три раза в месяц, раз в месяц – 16%, несколько раз в неделю – около 6%. 27% участников опроса заявили, что потребляют спиртное реже раза в месяц.

В конце апреля Минздрав рассказал, что россияне за семь лет стали вдвое меньше пить. Из-за этого сократилось количество алкогольных отравлений и алкоголь-ассоциированных расстройств, снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста.

Психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн поделился данными о том, что в Москве число больных алкоголизмом за 10 лет снизилось более чем в два раза. Он подтвердил, что идет на убыль не только употребление спиртных напитков, но и число алкогольных психозов, отравлений, смертности.