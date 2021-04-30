Роскачество предостерегло россиян от злоупотребления кагором

Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

Кагор создавался как церковное вино, поэтому злоупотреблять им не стоит, сообщили в Роскачестве.

"Кагор изначально создавался не просто как десертное вино, а как напиток причастия, часть церковного обряда, и излишества в его потреблении неуместны", – отметила директор департамента исследований и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В ведомстве отметили, что перед употреблением такое вино следует охладить до 16–18 градусов. Оно станет прекрасным сопровождением или завершением пасхальной трапезы.

Цвет кагора должен быть темно-красным, а в аромате ощущаться гамма спелых красных фруктов и черных ягод в сочетании с тонами шоколада, ягодного и фруктового джема, сухофруктов. На лицевой стороне этикетки классического российского кагора должно быть указание: вино крепленое или вино ликерное, а также информация о сочетании сахара и спирта. Обычно в кагоре содержится 160 граммов сахара на литр, а его крепость составляет 16%, рассказали в пресс-службе.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору кагора к Пасхе. Специалисты ведомства посоветовали не покупать бутылки с маркировкой "вино фруктовое" или "вино фруктовое полусладкое" и напомнили, что технология производства кагора достаточно дорогая, как и сырье, поэтому качественный напиток не может быть дешевле 150 рублей даже по акционной цене.