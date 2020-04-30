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Общество

30 апреля, 19:19

В Чувашии прошел черный дождь

общество погода

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Чувашии в среду прошел черный дождь. Местные жители выложили в соцсетях видео с черной жидкостью в ведрах и черных следах на автомобилях, сообщает РИА Новости.

Необычное природное явление метеорологи объяснили тем, что сильный ветер подхватил пересохший чернозем, который затем выпал на землю вместе с влагой.

"На открытых участках сильный ветер мог подхватить пересохший верхний слой почвы, на котором еще нет интенсивного травяного покрова, и унести его", – рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она привела в пример случаи, когда локальный вихрь захватывает пепел над большим пожаром, который потом выпадает темным дождем.

Мокеева заметила, что Чувашия находится на границе лесостепей, где происходит достаточно интенсивный прогрев, а недалеко расположены районы черноземов, где в последние дни отмечалась ветреная погода.

Ранее на Красноярск обрушились штормовой ветер и гроза. За ночь были повалены десятки деревьев и столбов, повреждены остановки общественного транспорта.

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