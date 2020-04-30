Врач рекомендовал не пользоваться лифтами в период самоизоляции

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Главный врач Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин рекомендовал не пользоваться лифтами в период самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если выходите на улицу – пользуйтесь лестницей. Это и разминка, и более безопасно, так как в лифте большая концентрация вирусов и микроорганизмов. Как следствие, это увеличивает риск возможного инфицирования", – заявил Чуршин.

Врач также рекомендовал в период самоизоляции уделить внимание физическим активностям в виде отжиманий, приседаний и упражнений на гибкость.

Он напомнил, что при выходе на улицу следует надевать медицинскую или другую защитную маску, а также использовать латексные или нитриловые перчатки. При возвращении домой нужно обработать руки, ключи, банковскую карту и мобильный телефон антисептиком.

"При этом желательно тщательно умыться с использованием мыла, промыв носовые ходы и прополоскав горло. Также немаловажно проводить как можно чаще влажную уборку и проветривать помещение – желательно каждые два-три часа", – заключил Чуршин.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

Кроме того, горожане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, находясь на улицах, в магазинах, в транспорте и других общественных местах. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку.

