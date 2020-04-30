В ВОЗ допустили поэтапное снятие в РФ ограничений по COVID-19 после 12 мая

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Введенные в России в связи с пандемией коронавируса ограничения можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться, сообщила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, предстоящие две недели ключевые, чтобы закончилось распространение вируса.

"Чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: "Да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять". 12 мая – это логичная дата", – отметила Вуйнович.

Она предупредила, что при ослаблении ограничений будет наблюдаться то рост, то уменьшение числа новых зараженных.

28 апреля Владимир Путин в ходе совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. При этом Путин отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.

Появился перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях. В частности, сообщалось, что продолжат работу аптеки, медучреждения, продуктовые магазины и неотложные строительные работы.

Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.

В РФ подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.