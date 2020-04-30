СМИ некорректно истолковали слова о материальной помощи россиянам – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его заявление о прямой материальной помощи россиянам в связи с кризисом были некорректно истолкованы. По словам представителя Кремля, недавно в СМИ появилось заявление, приписываемое ему, передает ТАСС.

Накануне в интервью Пескова RTVI говорилось, что нельзя исключать новых пакетов поддержки со стороны государства, включая материальной.

"Нет, этого не было. Это ошибочная подача информации", – ответил журналистам представитель главы государства, добавив, что не говорил об оказании прямой материальной помощи гражданам РФ.

За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

Недавно Песков прокомментировал рост числа заболевших коронавирусом в России.

