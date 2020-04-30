В Москве от коронавируса вылечились уже более 5 тыс человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 525 пациентов выздоровело в столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С каждым днем в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 525 человек", – сообщила Ракова.

Всего, по ее словам, в столице от коронавируса вылечились 5135 человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риск повторной волны заражений коронавирусной инфекцией в России очень большой. По его мнению, для выхода из режима самоизоляции в стране потребуется принятие очень взвешенных решений.

В Кремле выразили надежду, что Россия вышла на плато в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.