Глава Минздрава предупредил о "коварстве" коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала Россия 24 рассказал об одной из главных проблем заболевания коронавирусом.
Он отметил, что симптомы заражения COVID-19 могут наступать волнообразно. Это означает, что при кажущемся выздоровлении пациента может возникнуть откат к состоянию, когда болезнь только проявила себя.
"Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна", – сказал Мурашко.
Он добавил, что такие моменты необходимо четко фиксировать, чтобы имелась возможность корректировки курса лечения. Мурашко подчеркнул, что большую роль в эффективности предпринимаемых усилий по борьбе с COVID-19 играет взаимодействие пациента и врача.
В Москве для людей, у которых заражение коронавирусом протекает в легкой форме и которые лечатся дома, организована работа телемедицинского центра. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 30 апреля заявила, что с начала запуска проекта было проведено более 100 тысяч дистанционных консультаций.
Кроме того, в Минздраве недавно ответили на вопрос о необходимости терапии при бессимптомном течении коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что особый курс лечения в таком случае не требуется, однако напомнили о важности самоизоляции при заражении коронавирусом в любой форме.
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