Николай Ларин покинул пост директора спортинтерната "Чертаново"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Директор столичного спортивного интерната "Чертаново" Николай Ларин покинул свой пост, его сменит бывший руководитель спортшколы олимпийского резерва (СШОР) № 63 "Смена" Илья Савченко, сообщил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

"Директор ГБНОУ "Спортивный интернат "Чертаново" Москомспорта Николай Ларин покидает свой пост. От лица департамента спорта Москвы я благодарю Николая Юрьевича за без малого 13 лет плодотворной работы на этой должности и желаю ему дальнейших успехов", – приводит слова Кондаранцева Агентство "Москва".

По его словам, новый руководитель интерната Савченко уже успел зарекомендовать себя как грамотный специалист на прежней должности. Так, под его руководством СШОР № 63 впервые за 10 лет завоевала право участия в клубной лиге. Кроме того, две команды "Смены" представлены в чемпионате России.

"Верю, что имеющийся успешный опыт поможет Илье Георгиевичу реализовать свой потенциал на новом месте работы в "Чертанове", под эгидой которого существует, напомню, не только весьма заметная в нашей стране мужская футбольная команда, но еще и женский клуб, и уникальная система подготовки юных футболистов, подготовившая за 45 лет работы школы десятки профессиональных игроков. Наша задача – сохранить богатый опыт и приумножить победные традиции "Чертанова", и я уверен, что вместе мы с этим справимся", – отметил Кондаранцев.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея. Сам Третьяк уточнил, что вышел из состава совета добровольно. По его словам, в IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS является неправильным.