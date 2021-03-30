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Общество

12:10

В Минпросвещения разрабатывают программу помощи родителям в воспитании детей

общество

Фото: Depositphotos/didesign

В министерстве просвещения РФ работают над созданием программы, которая помогла бы родителям в воспитании детей, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

"С точки зрения подготовки школьников – все начинается даже не со школы, а с семьи, с детского сада. Мы разрабатываем такую программу, я, наверное, впервые об этом скажу, помощи родителям, у которых родился ребенок. Именно с точки зрения того, как его воспитывать", – сказал министр.

Он отметил, что говорить о подготовке к школе не совсем корректно, ведь развитие дошкольника должно быть направлено преимущественно на общение со сверстниками, игры и усовершенствование навыков, которые могут пригодиться. При этом читать и писать дети смогут научиться уже в школе.

Ранее ученые из Монреальского университета в Канаде рассказали, как строгое воспитание сказывается на ребенке. Они отметили, что крики и порка в дальнейшем могут привести к возникновению у ребенка тревожных расстройств и депрессии.

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