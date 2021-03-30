Еще 1 165 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице еще 1 165 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 943 201", – говорится в сообщении.

За последние сутки специалисты выявили в городе 1 291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 799 человек.

За минувшие 24 часа в столице скончались 56 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирус.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в России в весенний период. По ее мнению, в стране возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19.