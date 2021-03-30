Врач рассказал, как бороться с ленью

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Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал в интервью радио Sputnik, что человеческая лень может появиться не только из-за усталости, но и из-за ментальных проблем.

По мнению специалиста, лень является причиной недоверия человека к самому себе, сомнения в своей способности выполнить поставленную задачу. Это и лишает его возможности и сил совершать какие-либо действия.

"Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу", – считает он.

Фомин советует избавляться от лени с помощью отдыха. Также может помочь работа с психиатром.

"Последний вариант нужен, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации", – пояснил специалист.

Ранее врач-психотерапевт Ольга Демченко объяснила, как распознать у себя депрессию.

По ее словам, при таких симптомах, как снижение настроения, расстройство мышления, а также снижение двигательной активности, стоит обратить внимание на свое здоровье. Именно эти факторы могут быть признаками депрессии.