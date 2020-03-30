Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:09

Датский чиновник состриг себе волосы и отправил деньги парикмахеру

общество за рубежом

Фото: twitter.com/SSTbrostrom

Представитель Датского агентства по охране здоровья Сорен Бростром состриг себе волосы, после чего отправил деньги своему парикмахеру, сообщает "Газета.ру".

По словам Брострома, он решился на такой поступок после введения режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Представитель датского Минздрава отметил, что его парикмахер был вынужден закрыть свой салон, в связи с чем тот остался без заработной платы. Своими же действиями чиновник оказал поддержку мастеру.

Представитель датского Минздрава добавил, что парикмахер также сможет заработать, когда режим самоизоляции будет снят, поскольку ему придется исправлять то, что самостоятельно настриг его клиент.

Бростром разместил фото с новой прической в социальных сетях и в комментариях призвал датчан последовать его примеру.

Ранее сообщалось, что свою помощь в условиях распространения COVID-19 начал предоставлять мишленовский повар во Франции. Такаси Киношита за выходные приготовил 100 обедов из трех блюд для работников здравоохранения, которые круглосуточно дежурят в главной больнице города Дижон.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика