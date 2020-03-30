Датский чиновник состриг себе волосы и отправил деньги парикмахеру

Фото: twitter.com/SSTbrostrom

Представитель Датского агентства по охране здоровья Сорен Бростром состриг себе волосы, после чего отправил деньги своему парикмахеру, сообщает "Газета.ру".

По словам Брострома, он решился на такой поступок после введения режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Представитель датского Минздрава отметил, что его парикмахер был вынужден закрыть свой салон, в связи с чем тот остался без заработной платы. Своими же действиями чиновник оказал поддержку мастеру.

Представитель датского Минздрава добавил, что парикмахер также сможет заработать, когда режим самоизоляции будет снят, поскольку ему придется исправлять то, что самостоятельно настриг его клиент.

Бростром разместил фото с новой прической в социальных сетях и в комментариях призвал датчан последовать его примеру.

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