Сотрудники научных институтов пожаловались в СФ на необходимость ходить на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член Совета Федерации РФ Сергей Калашников рассказал Москве 24, что сотрудники научных подразделений медучреждений жалуются на необходимость ходить на работу.
Он отметил, что в их отношении реализуется формальный подход. Работники медицинских учреждений не попадают под категорию людей, которые должны находиться на режиме самоизоляции во время нерабочей недели. В то же время Калашников напомнил, что в них есть научные подразделения, где люди не работают непосредственно с пациентами.
"В крупных лечебных учреждениях есть большие научные подразделения, то есть люди, которые иногда даже не имеют медицинского образования и которые не занимаются врачебной практикой, однако их вынуждают ходить на работу и подвергать себя риску, тем более это чисто формальное отношение к указу", – отметил Калашников.
Он напомнил, что суть распоряжения заключалась в том, чтобы как можно больше людей не ходили на работу и не подвергали себя угрозе заражения. Однако сотрудники научных подразделений напрасно подвергают себя опасности, поскольку им не нужно находиться непосредственно на месте работы для исполнения обязанностей.
Калашников подчеркнул, что среди них есть и пожилые люди. Кроме того, большая часть сотрудников научных подразделений пользуются общественным транспортом.
"Я предлагаю, чтобы министр здравоохранения объяснил руководителям медицинских учреждений, что в крупных медицинских учреждениях есть разные люди, разные категории работников и те, которые могут работать на дому в самоизоляции, а научные работники, не занимающиеся конкретными исследованиями коронавируса, как раз это могут делать", – рассказал Калашников.
Он добавил, что направил соответствующую правительственную телеграмму на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Президент России Владимир Путин ввел "длинные" выходные в период с 28 марта по 5 апреля. 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных жителей оставаться дома во время рабочей недели. Кроме того, в Москве на период нерабочей недели прекратили работу предприятия общепита, крупные столичные парки и объекты розничной торговли.
Однако первые дни "длинных" выходных показали, что около 20% москвичей не соблюдают предписанный режим самоизоляции. Поэтому мэр столицы с 30 марта ввел новые ограничительные меры, которые перевели на карантин всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
В Москве проводят масштабную дезинфекцию
В настоящий момент всего России зафиксировали 1836 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки на территории 35 регионов РФ обнаружили 302 человека, которые подверглись инфицированию.
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