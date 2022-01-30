За сутки в столице госпитализировали 5,8% от числа выявленных случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 383 человек с COVID-19. Это составило 5,8% от числа выявленных случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
С учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
В Оперштабе рассказали, что на ИВЛ находятся 490 человек. Выздоровели за сутки 5 025 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 956 577.
Выявлено за последние 24 часа 24 030 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 77 пациентов.
Ранее в столичном Депздраве рассказали о правилах вызова врача на дом. Сделать это стоит лишь тем жителям столицы, кто не может посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания. В департаменте подчеркнули, что из-за распространения "Омикрон"-штамма растет нагрузка на все звенья медицинской системы. Особенно сильно страдают call-центры, справочная служба "122" и поликлиники.
В столичном Депздраве рассказали о правилах вызова врача на дом
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