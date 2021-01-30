Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:00

В России за последние сутки выявили 19 032 новых случая коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки заразились коронавирусом 19 032 человека в 85 регионах. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 001 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Наибольшее количество случаев заражения пришлось на Санкт-Петербург – 2 512, Москву – 2 430, Московскую область – 1 069, Нижегородскую область – 472, Воронежскую область – 376, Ростовскую область – 376, Свердловскую область – 359, Красноярский край – 311, Самарскую область – 305, Хабаровский край – 287.

Наименьшие темпы прироста новых случаев наблюдаются в Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области.

Скончались за последние сутки 512 человек, выздоровели – 24 502. С начала пандемии умерли 72 697 человек, справились с болезнью – 3 279 964.

Таким образом, за все время пандемии с коронавирусом в России столкнулись 3 832 080 человек.

Ранее сообщалось, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник лайт" появится в феврале

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать