В России за последние сутки выявили 19 032 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки заразились коронавирусом 19 032 человека в 85 регионах. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 001 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Наибольшее количество случаев заражения пришлось на Санкт-Петербург – 2 512, Москву – 2 430, Московскую область – 1 069, Нижегородскую область – 472, Воронежскую область – 376, Ростовскую область – 376, Свердловскую область – 359, Красноярский край – 311, Самарскую область – 305, Хабаровский край – 287.
Наименьшие темпы прироста новых случаев наблюдаются в Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области.
Скончались за последние сутки 512 человек, выздоровели – 24 502. С начала пандемии умерли 72 697 человек, справились с болезнью – 3 279 964.
Таким образом, за все время пандемии с коронавирусом в России столкнулись 3 832 080 человек.
Ранее сообщалось, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
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