Облачная погода ждет жителей столичного региона в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе в субботу, 30 января, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Также в течение дня будет идти небольшой снег.

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода с небольшим снегом", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Москве максимальная температура составит от минус 2 до минус 4 градусов, в Подмосковье – до минус 7 градусов. Ветер ожидается южный с порывами 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в выходные жителей Москвы ожидают незначительное похолодание и снег. В начале февраля прогнозируется более заметное понижение температуры.

