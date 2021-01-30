Облачная погода ждет жителей столичного региона в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном регионе в субботу, 30 января, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
Также в течение дня будет идти небольшой снег.
"Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода с небольшим снегом", – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в Москве максимальная температура составит от минус 2 до минус 4 градусов, в Подмосковье – до минус 7 градусов. Ветер ожидается южный с порывами 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в выходные жителей Москвы ожидают незначительное похолодание и снег. В начале февраля прогнозируется более заметное понижение температуры.
Синоптик рассказал о погоде в столице на ближайшие дни