В России могут создать единую базу данных жертв политических репрессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания единой базы данных жертв политически репрессий. Об этом сообщает РИА Новости.

Тему обсуждали на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека и на встрече главы государства с уполномоченными по правам человека. Итоговый перечень опубликовали на сайте Кремля.

"Администрации президента РФ... рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения", – указано в списке поручений.

Поручения, согласно распоряжению президента, необходимо выполнить до 1 октября. Ответственными по данному вопросу были назначены первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, глава ФСБ России Александр Бортников, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и директор ФСИН Александр Калашников.

Весной 2019 года Музей истории ГУЛАГа выпустил сборник историй жертв политических репрессий в жанре комикса. По словам директора учреждения Романа Романова, данный формат был выбран для того, чтобы было легче найти отклик у молодой аудитории.

