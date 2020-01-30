Кабмин предложит вузам продлить каникулы студентов из КНР

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Правительство предложит российским вузам продлить каникулы для студентов из Китая до 1 марта. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По итогам первого заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России она также сообщила, что железнодорожное сообщение с Китаем будет ограничено с 31 января.
В этой связи поезда будут следовать только между Москвой и Пекином. Решение о режиме полетов между странами будет принято в течение двух суток – после того, как министерство транспорта и МИД РФ оценят ситуацию.
Вице-премьер добавила, что продлен срок закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа – Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что с эпидемиологических позиций решения оправданы сохранением здоровья граждан, говорится на сайте правительства. Следующее заседание оперативного штаба пройдет 31 января.
По последним данным, новым вирусом в Китае заражено почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Коронавирус также выявили в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России инфицированных на данный момент нет.
Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.
Российские вузы продлили китайским студентам каникулы до марта
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