Минобороны РФ сообщило об окончании осеннего призыва

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Осенний призыв на военную службу завершился в России. В Вооруженные силы (ВС) РФ и иные формирования направили 130 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В министерстве уточнили, что призывные комиссии заработали 2 октября, отправлять призывников начали 16 октября. Для воинских перевозок задействовали 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 199 рейсов гражданской авиации, 10 воинских эшелонов, свыше 1,4 тысячи вагонов в составе пассажирских поездов и автомобильный транспорт воинских частей.

Кроме того, систему контроля организовали, чтобы следить за ходом призыва. На прямые линии ГОМУ Генштаба ВС РФ позвонили более 1,3 тысячи раз во время призыва. В ходе осеннего призыва 2022 года были призваны 120 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин поручил Минобороны РФ организовать осенний призыв в следующем году, используя в рамках него единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток. Доклад по данному вопросу президенту должны предоставить до 1 ноября 2024 года.

Закон об электронных повестках, по которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн, приняли в стране в апреле 2023 года. Им же был утвержден ряд ограничений для уклонистов. Например, гражданам будет запрещено покидать Россию.

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