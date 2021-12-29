Волонтеры продолжат помогать москвичам на самоизоляции в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новогодние праздники волонтеры акции "МыВместе" будут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости жителям Москвы, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя столичного комитета общественных связей Екатерину Драгунову.

Она уточнила, что у добровольцев будет только один выходной – 1 января.

"Как мы всегда говорим: добро не уходит на каникулы. Поэтому на праздничной неделе волонтеры Москвы также будут помогать горожанам", – рассказала Драгунова.

В пресс-службе центра "Мосволонтер" сообщили, что за все время акцию "МыВместе" поддержали свыше 23 тысяч неравнодушных жителей столицы.

Для того чтобы присоединиться к акции в качестве добровольца, нужно зарегистрироваться на сайте ресурсного центра.

Ранее сообщалось, что в Москве по итогам 2021 года наградили больше тысячи наиболее активных волонтеров, которые поддерживали патриотические мероприятия, помогали в организации культурных и других событий.

5 декабря в Москве состоялась церемония вручения премии #МыВместе. В приветствии к участникам и гостям премии Владимир Путин отметил, что во время пандемии коронавируса добровольцы взяли на себя огромную нагрузку и, рискуя своим здоровьем, внесли большой вклад в борьбу с пандемией.

