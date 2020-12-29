В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 72 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 641 новый случай коронавирусной инфекции. При этом 5 626 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 615 396 человек, число умерших достигло 11 136.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее подчеркнула, что большинство субъектов РФ находятся в стадии стабилизации по уровню заболеваемости COVID-19.

В свою очередь, Сергей Собянин рассказал, что Москва находится на пике заболеваемости. В настоящее время на амбулаторном и стационарном лечении находятся около 130 тысяч человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 79,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,7 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 3 105 037 случаев COVID-19, вылечились 2 496 183 человека, скончались 55 827.