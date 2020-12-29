Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о мошенниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роспотребнадзоре по Москве сообщили о выявленных фактах мошенничества в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным ведомства, злоумышленники сообщали о якобы запланированной проверке ведомства и предлагали купить "подарки" для положительного решения.

"Неустановленные лица по телефону сообщали о планируемой Управлением в отношении предпринимателей проверке, в связи с чем для положительного исхода им предлагалось приобрести подарки для передачи должностным лицам", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Приобрести "подарки" предлагалось через конкретное лицо. Для этого злоумышленники предлагали перечислить на банковскую карту или счет от 40 до 50 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе, действия злоумышленников направлены на незаконное обогащение и они причиняют серьезный вред репутации Роспотребнадзора.

Ранее были названы операции с деньгами, которые окажутся под контролем в 2021 году. В частности, с января планируется организовать контроль за операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей.