Один из "заснувших" у пациентки с COVID-19 студентов рассказал, как получилась фотография

Фото: vk.com/ ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России

Попавший на фотографию студент-медик из ковид-отделения в Сосновом бору Ленинградской области поделился предысторией снимка. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам медика, во время смены он и коллеги не спали, а только прилегли, чтобы немного отдохнуть.

"Нет, мы не спали, просто, вымотавшись физически и морально, мы под утро прилегли на холодный пол, потные в этих костюмах, которые не дышат, чтобы как-то ощутить прохладу, чтобы хоть как-то отдохнуть", – рассказал Расуль Назаров.

Ранее снимок, где трое медиков лежат на полу рядом с пациентом, стал популярен в Сети. Говорилось, что фото удалось сделать одной из сотрудниц учреждения, когда она заметила спящих коллег на мониторе наблюдения.

Как уточнил Расуль, в тот день, когда снят кадр, ночная смена оказалась незапланированной. Незадолго до этого он уже работал днем и после 20 часов планировал отдохнуть, но планы поменялись после сообщения в рабочем чате.

"В два часа ночи в рабочей беседе нам написали, что нужна помощь", – добавил он. В ходе своего дежурства студенты-медики смогли успокоить пациентку, которую охватили панические атаки. Медикам оставалось ждать утра и следить за состоянием женщины.

Ранее Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в ноябре. Превышение смертности по сравнению со средними показателями ноября за последние три года составило 2 696 случаев.