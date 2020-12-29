Сотрудники российских компаний оценили работу на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководители и сотрудники российских компаний рассказали об изменениях в работе в текущем году. Большинство респондентов после перехода на удаленную работу указало на высокую продуктивность со стороны своих сотрудников, передает RT со ссылкой на аналитический центр "Битрикс24".

В опросе приняли участие пользователи сервиса, которые работают в таких сферах, как IT, строительство, консалтинговые услуги, маркетинг, реклама, пиар, обучение и образование. Всего участниками опроса стали свыше 1,3 тысячи компаний.

Выяснилось, что больше половины опрошенных (56%) рассказали о высокой интенсивности работы в удаленном режиме. При этом порядка 27% респондентов не заметили изменений в работе и 17% считают, что ее объемы уменьшились.

Еще почти половина (45%) участников опроса заявила, что удаленный формат работы намного эффективнее офисного. Около 77% работников признались, что благодаря такому формату работы удалось минимизировать число конфликтов между сотрудниками.

Ранее сервис по поиску работы SuperJo опросил работников, которые перешли на удаленку. В результате большая часть россиян заявила, что с переходом на удаленную работу их график стал ненормированный, но при этом значительно уменьшились расходы на транспорт и питание.

При этом некоторые участники опроса заявили, что с переходом на такой формат работы они начали испытывать сложности в общении с коллегами, чувствуют постоянное отвлечение от рабочего процесса дома, а также обнаружили ряд проблем со здоровьем из-за сидячего образа жизни.

