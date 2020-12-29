Ученые выяснили, что опухшие лодыжки могут указывать на проблемы с сердцем

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Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли эксперты британской организации Blood Pressure UK.

Как пишет издание Express, высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на сосуды и органы человека, а отек лодыжек может указывать на риск сердечной недостаточности.

Отмечается, что к опуханию лодыжек приводит скапливающаяся в них жидкость. Это происходит из-за повышенной нагрузки на сердце, которая вызывает гипертрофию сердечной мышцы и снижение циркуляции крови.

Кроме того, отек лодыжек может быть признаком того, что должным образом перестали функционировать печень или почки.

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