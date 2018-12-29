Москвичей призвали не зажигать бенгальские огни при питомцах

Владельцам домашних животных рекомендовали не использовать бенгальские огни в одном помещении с питомцами. Животные боятся огня, а искры могут травмировать роговицу глаза. Об этом Агентству "Москва" рассказали в Российской ассоциации любителей домашних животных.
"При попадании на сухую шерсть с завидной регулярностью происходят возгорания и, как следствие, термические, плохо заживающие, ожоги. Все ветлечебницы очень серьезно заранее готовятся к посленовогодней неделе: масса травмированных, отравившихся салатами и шоколадом", – сказал собеседник агентства.
Как отмечается, так же вероятны последующие проблемы с психикой.
28 декабря Владимир Путин подписал закон, запрещающий жестокое обращение по отношению к животным.
Законом закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Устанавливаются основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.
Документом предусматривается создание специальных приютов для животных, запрещается их отстрел. Правовой статус приютов, требования к размещению таких организаций также прописаны в законе.
Отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.
Кроме того, вводится запрет на бои с участием животных, контактные зоопарки и содержание зверей в барах и ресторанах.
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