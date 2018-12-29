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08:20

Москвичей призвали не зажигать бенгальские огни при питомцах

общество животные Новый год

08:20

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Фото: depositphotos/DragonImages

Владельцам домашних животных рекомендовали не использовать бенгальские огни в одном помещении с питомцами. Животные боятся огня, а искры могут травмировать роговицу глаза. Об этом Агентству "Москва" рассказали в Российской ассоциации любителей домашних животных.

"При попадании на сухую шерсть с завидной регулярностью происходят возгорания и, как следствие, термические, плохо заживающие, ожоги. Все ветлечебницы очень серьезно заранее готовятся к посленовогодней неделе: масса травмированных, отравившихся салатами и шоколадом", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, так же вероятны последующие проблемы с психикой.

28 декабря Владимир Путин подписал закон, запрещающий жестокое обращение по отношению к животным.

Законом закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Устанавливаются основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.

Документом предусматривается создание специальных приютов для животных, запрещается их отстрел. Правовой статус приютов, требования к размещению таких организаций также прописаны в законе.

Отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.

Кроме того, вводится запрет на бои с участием животных, контактные зоопарки и содержание зверей в барах и ресторанах.

общество животные Новый год

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