Портал госуслуг будет автоматически извещать об исполнительном производстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Портал госуслуг будет автоматически информировать пользователей об исполнительном производстве. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Ранее получить такую информацию в электронном виде можно было только, составив специальное заявление. "Теперь же уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина", – сказано в сообщении.
Уточняется, что благодаря нововведению будет упрощен процесс информирования граждан, которым необходимо погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам. Также это позволит избежать дополнительных взысканий и ограничений на выезд за границу.
Уведомления о новой функции пользователи будут получать при входе в учетную запись. От опции можно будет отказаться.
Сообщалось, что результаты теста на коронавирус будут доступны в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Новый сервис разработали специалисты Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором. Результаты будут отгружаться на портал в течение часа после их получения.
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