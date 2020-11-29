Еще 5 576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 5 576 пациентов. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В столице выздоровели еще 5 576 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111", – говорится в сообщении.
В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.
В России за прошедшие сутки зафиксировали 27 100 новых случаев коронавируса во всех регионах. Всего в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.
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