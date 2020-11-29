Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столице и Подмосковье в воскресенье, говорится на портале "Метеоновости".

Синоптики рассказали, что днем температура воздуха в городе поднимется максимум до +1... +3 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигнуть 12–14 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.

Ранее в МЧС предупредили о тумане и гололедице в Подмосковье. По данным министерства, такая погода сохранится в области до 10:00 29 ноября. Горожан попросили неукоснительно соблюдать правила безопасности в связи с непогодой.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последствия циклона "Таня" в виде мокрого снега, дождя и слякоти сохранятся в столичном регионе до понедельника. По его словам, в пятницу вечером ожидаются осадки слабой интенсивности.

Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказывал, что в первые дни декабря столбики термометров будут показывать от 0 до +4 градусов. Вместе с тем ожидаются несильные дождь и снег, а также переменная облачность, уточнил синоптик.

