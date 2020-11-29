Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столице и Подмосковье в воскресенье, говорится на портале "Метеоновости".
Синоптики рассказали, что днем температура воздуха в городе поднимется максимум до +1... +3 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигнуть 12–14 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.
Ранее в МЧС предупредили о тумане и гололедице в Подмосковье. По данным министерства, такая погода сохранится в области до 10:00 29 ноября. Горожан попросили неукоснительно соблюдать правила безопасности в связи с непогодой.
До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последствия циклона "Таня" в виде мокрого снега, дождя и слякоти сохранятся в столичном регионе до понедельника. По его словам, в пятницу вечером ожидаются осадки слабой интенсивности.
Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказывал, что в первые дни декабря столбики термометров будут показывать от 0 до +4 градусов. Вместе с тем ожидаются несильные дождь и снег, а также переменная облачность, уточнил синоптик.
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: