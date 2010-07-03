Онищенко прокомментировал идею ограничить долю иностранного капитала в клиниках

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил инициативу об ограничении доли иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций.

"Так однозначно, что они имеют полный доступ, я бы не сказал. Вхождение иностранного капитала на наш медицинский рынок можно ограничивать соответствующими условиями. Раз вы к нам идете, значит, у вас есть интерес, значит, мы вправе поставить определенные ограничения. Тем самым избавиться от такой небезосновательной проблемы, как вывоз биологического материала за рубеж", – подчеркнул Онищенко в беседе с RT.

Ограничить долю иностранного участия в уставном капитале частных медицинских организаций в России предложил депутат Госдумы Евгений Федоров.

По мнению парламентария, в настоящее время владельцами некоторых крупных российских клиник являются иностранные юридические лица. Эти организации получают доступ к медицинской информации россиян и собирают биоматериал для лабораторных исследований.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России. Документ касался крупных IT-компаний, для которых российский рынок является основным, например "Яндекс" и Mail.ru.

