В МИД России отреагировали на сообщения о пленении 37 россиян солдатами ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на сообщения СМИ об удержании солдатами Вооруженных сил Украины в Донбассе 37 российских граждан, передает RT.

Инцидент произошел в "серой зоне" села Старомарьевка. По информации российского внешнеполитического ведомства, ситуация в селе осложнена "фильтрационными мероприятиями".

В районе Старомарьевки вводится комендантский час и ограничения на перемещение мирных жителей.

"У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания", – уточнили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что у въезда в село находятся представители Международного комитета Красного Креста (МККК) и сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Министерство иностранных дел РФ следит за обстановкой и предпримет меры для защиты интересов граждан страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в районе конфликта в Донбассе возможна дальнейшая деградация ситуации. Дипломат указала на обострение ситуации в зоне противостояния.

