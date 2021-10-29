В МИД России отреагировали на сообщения о пленении 37 россиян солдатами ВСУ

20:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство иностранных дел РФ отреагировало на сообщения СМИ об удержании солдатами Вооруженных сил Украины в Донбассе 37 российских граждан, передает RT.
Инцидент произошел в "серой зоне" села Старомарьевка. По информации российского внешнеполитического ведомства, ситуация в селе осложнена "фильтрационными мероприятиями".
В районе Старомарьевки вводится комендантский час и ограничения на перемещение мирных жителей.
"У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания", – уточнили в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что у въезда в село находятся представители Международного комитета Красного Креста (МККК) и сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Министерство иностранных дел РФ следит за обстановкой и предпримет меры для защиты интересов граждан страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в районе конфликта в Донбассе возможна дальнейшая деградация ситуации. Дипломат указала на обострение ситуации в зоне противостояния.
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