Эксперт оценил возможность пропажи алкоголя из столичных магазинов

Фото: телеканал Москва 24

Отказы в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем крупным торговым сетям не вызовут всеобщей паники и полного исчезновения продукции с прилавков. Об этом Москве 24 заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он считает, что больше всего эта проблема касается ретейла, нежели потребителя.

"Это просто локальные проблемы, которые беспокоят ретейлеров, и они на них обращают внимание. Лицензионный сбор не возвращается в случае отказа в получении лицензии. Это убытки в 60 тысяч рублей. Получается, что все документы нужно подавать заново, хотя суммы штрафов, из-за которых не выдают лицензию, могут быть копеечные", – поясняет эксперт.





Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Главная проблема в том, что если у них лицензия приостанавливается, то сама выручка может упасть и на 15, и на 50 процентов, ведь сам алкоголь занимает 15 процентов продаж в среднем. Люди с меньшей охотой будут выбирать именно этот магазин, меньше будут покупать и другие товары. Это ощутимые потери для оборота розничных магазинов.

По мнению Шапкина, те поправки к закону "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции", которые вступили в силу в январе, являются главной причиной всех проблем для ретейла. Согласно им, основанием для остановки деятельности лицензии может стать наличие неоплаченных штрафов. Они содержатся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

"Я думаю, что эти поправки нужно скорректировать или хотя бы какое-то разъяснение дать, что у организации может быть разумный срок для устранения задолженности. Сейчас этого срока не установлено", – добавляет Шапкин.





Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Получается так, что организация подает документы и лицензирующий орган получает информацию о штрафах и отказывает. А сама организация о штрафах и не знала. Это неправильно. Там может штраф 500 рублей, а из-за него организация лишается значительного оборота, теряет госпошлину

Ранее сообщалось, что из крупнейших торговых сетей Москвы может пропасть весь алкоголь. Эту новость активно обсуждают ретейлеры. Еще летом супермаркеты стали все чаще сталкиваться с отказами в продлении или выдаче разрешения на торговлю спиртным.

Минпромторг предложил решение проблемы с выдачей лицензий на алкоголь для супермаркетов

В Минфине объясняют это тем, что торговые сети имеют неоплаченные административные штрафы, а некоторые еще и налоги не доплатили. И то и другое – законный довод отказать в праве торговать алкоголем. А ведь спиртное – это около 15% оборота ретейлеров. Годовая выручка от его продажи только для одной сети X5 Retail Group превышает триллион рублей.

Минпромторг обещает решить проблему поправками к законодательству, но их принятие может затянуться.