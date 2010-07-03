Эксперт оценил возможность пропажи алкоголя из столичных магазинов

Фото: телеканал Москва 24
Отказы в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем крупным торговым сетям не вызовут всеобщей паники и полного исчезновения продукции с прилавков. Об этом Москве 24 заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он считает, что больше всего эта проблема касается ретейла, нежели потребителя.
"Это просто локальные проблемы, которые беспокоят ретейлеров, и они на них обращают внимание. Лицензионный сбор не возвращается в случае отказа в получении лицензии. Это убытки в 60 тысяч рублей. Получается, что все документы нужно подавать заново, хотя суммы штрафов, из-за которых не выдают лицензию, могут быть копеечные", – поясняет эксперт.
По мнению Шапкина, те поправки к закону "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции", которые вступили в силу в январе, являются главной причиной всех проблем для ретейла. Согласно им, основанием для остановки деятельности лицензии может стать наличие неоплаченных штрафов. Они содержатся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
"Я думаю, что эти поправки нужно скорректировать или хотя бы какое-то разъяснение дать, что у организации может быть разумный срок для устранения задолженности. Сейчас этого срока не установлено", – добавляет Шапкин.
Ранее сообщалось, что из крупнейших торговых сетей Москвы может пропасть весь алкоголь. Эту новость активно обсуждают ретейлеры. Еще летом супермаркеты стали все чаще сталкиваться с отказами в продлении или выдаче разрешения на торговлю спиртным.
Минпромторг предложил решение проблемы с выдачей лицензий на алкоголь для супермаркетов
В Минфине объясняют это тем, что торговые сети имеют неоплаченные административные штрафы, а некоторые еще и налоги не доплатили. И то и другое – законный довод отказать в праве торговать алкоголем. А ведь спиртное – это около 15% оборота ретейлеров. Годовая выручка от его продажи только для одной сети X5 Retail Group превышает триллион рублей.
Минпромторг обещает решить проблему поправками к законодательству, но их принятие может затянуться.
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