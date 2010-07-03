Больше половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Больше половины опрошенных россиян согласны отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных для ускорения развития российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Института развития интернета.

По данным исследования, 53% респондентов готовы отказаться от иностранных платформ ради развития российских IT-технологий и создания новых рабочих мест. При этом подавляющее большинство опрошенных (77%) посчитали, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для российских интернет-компаний, чтобы обеспечить безопасность персональных данных.

Эксперты отмечают, что подобная позиция связана с повышением уровня цифровой грамотности среди населения. Результаты опроса показали, что порядка 60% респондентов выступают за государственную поддержку индустрии высоких технологий.

Ранее социологи выяснили, что большинство россиян с оптимизмом относятся к процессу роботизации и развитию искусственного интеллекта. Общий уровень технологического оптимизма в стране оказался достаточно высоким. Больше половины граждан верят в научный прогресс.

