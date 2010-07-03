Сбои произошли в работе голосового помощника "Алиса"

Пользователи голосового помощника "Алиса" пожаловались на сбои в его работе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в компании "Яндекс".

"У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к "Алисе" и устройствам с ней. Наши специалисты работают над устранением сложностей", – сказали в компании.

Позднее собеседник информационного агентства ТАСС заявил, что все возможные неполадки в работе системы были нейтрализованы.

"На текущий момент все сложности устранены, все работает в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.

Голосовой помощник "Алиса" стал доступен пользователям с октября 2017 года. На сегодняшний день он встроен в браузер, навигатор, "Яндекс.Станцию" и другие продукты компании. Известно, что число запросов пользователей к "Алисе" составляет 1 миллиард голосовых сообщений в год.

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