Смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком после вхождения в состав РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В ДНР смертная казнь для всех преступников, в том числе и военных, будет заменена на пожизненное лишение свободы после вхождения республики в состав России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. Об этом сообщает ТАСС.
"Что касается лиц, совершивших преступления, в том числе военные, <...> после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненное", – пояснил он.
Также, по словам политика, осужденные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут попросить о пересмотре дел.
"Но наказание они в любом случае должны будут понести", – заключил Бессарабов.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу о введении моратория на смертную казнь в ДНР. Она заявила, что есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.
В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
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