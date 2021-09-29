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Общество

13:33

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В выходные дни в Москве ожидается до +13 градусов без осадков, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в выходные будет высокое атмосферное давление и переменная облачность.

"Ночная температура будет повыше, чем то, что мы наблюдали прошедшей ночью. Увеличится количество облаков, которые уберегут землю от выхолаживания. Минимальная температура будет +5...+7 градусов, по области – +2…+7", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Синоптик подчеркнула, что в пятницу днем максимальная температура в Москве составит +10…+12 градусов, а в области – +9…+14 градусов. При этом ожидается северо-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду.

"В выходные дни воздух будет прогреваться в условиях антициклона. Дневная температура может оказаться +12...+13 градусов. Северо-западный ветер сменится юго-западными потоками, поэтому будет чуть теплее, чем в пятничный день", – заключила Позднякова.

Ранее синоптик пообещал жителям центральной России неделю золотой осени. В ЦФО ожидается много солнца и отсутствие осадков.

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