Москвичи смогут оплатить штрафы приставам банковской картой

Московские приставы будут приходить к должникам с терминалами

Судебные приставы в столице начнут приходить к горожанам с терминалами. В результате должники смогут оплачивать штрафы и другие задолженности банковской картой, не покидая квартиры, передает Москва 24.

Сейчас мобильные терминалы есть только у приставов Юго-Восточного административного округа, но скоро они появятся по всей Москве.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев предложил создать сайт продажи конфискованного имущества. Президент РФ Владимир Путин поддержал его инициативу.

В августе должник по штрафам в Москве разом выплатил более полумиллиона рублей. В пресс-службе АМПП рассказали, что автомобилист долгое время оставлял свою машину Volkswagen Touareg на платных парковках без оплаты.