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07:41

Синоптики рассказали о потеплении в столице в воскресенье

общество погода

07:41

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Фото: depositphotos/geodez

Пасмурная погода, небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 29 сентября.

Как сообщает портал "Метеоновости", будет дуть умеренный южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. При этом возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Синоптики добавляют, что в ночь с воскресенья на понедельник воздух в столичном регионе может прогреться до 12 градусов, а атмосферное давление окажется ниже нормы.

Ранее Гидрометцентр рассказал, что начало следующей недели будет пасмурным и дождливым, но теплым. 30 сентября ожидается до 15 градусов и "очень низкое" давление.

"Погода": теплая погода ожидается в Москве в последние выходные сентября

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общество погода

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